ООН приняла новую антироссийскую резолюцию Фото: wikipedia.org/White House

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «защите прав человека» в Крыму. По мнению Организации объединенных наций, Россия организовывает масштабное незаконное переселение своих граждан на полуостров.

«Резолюция призывает прекратить преследование и освободить людей, задержанных за выражение мнений, в частности в начале оккупации, а также осуждает продолжающуюся практику призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы», — цитирует принятый документ RNS . Резолюция также требует от России прекратить «политику изменения демографической ситуации» в Крыму «путем переселения туда своего населения и принудительного выселения».

Ранее украинские журналисты и блогеры открыто заявили о том, что россияне якобы незаконно захватывают имущество татар в Крыму. Эти действия граждан РФ на Украине называют «незаконными». Украинцы считают такое поведение россиян «классической политикой Империи, которая переселяет на захваченные территории своих колонистов».

До этого украинский политолог и экономист Тарас Загородний придумал, как отобрать Крым у России. Так, Загородний считает, что Украине попросту необходимо добиться того, чтобы полуостров причинял РФ неудобства. Вскоре после этого, как полагает аналитик, Россия может сама решить пойти на уступки Киеву по «крымскому вопросу».