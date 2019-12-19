Журналист из Финляндии оценил прелести путешествия на поезде по России

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Финский журналист Эркка Микконен считает Россию «великой державой железных дорог», где поезда всегда ходят по расписанию. Он был поражен тем, как проводники заботятся о пассажирах.

«Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира», — пишет Микконен, его слова приводит РИА «Новости». Он отмечает, что поезда с легкостью преодолевают большие расстояния. Журналист пишет, что преодолевая большие расстояния, поезда никогда не опаздывают.

По словам финского журналиста, на всем протяжении пути, проводники проявляют заботу о пассажиров. В поезде также часто завязываются интересные знакомства.