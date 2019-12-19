Россияне начали отказываться от Деда Мороза

Дед Мороз стал менее популярным среди россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены на их услуги продолжают расти. К такому выводу пришли сотрудники аналитического центра «Авито Работа», которые провели исследование.

«В целом по России абсолютные показатели предложения выросли на 4,8%, а спрос снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года», — сказано в исследовании. Вместе с тем, цена на услуги праздничных персонажей возросла на 2,5% и составляет 1500 рублей.

Подчеркивается, что поисковый запрос «Дед Мороз» стал на 4,3% популярнее в России по сравнению с 2018 годом, а «Дед Мороз и Снегурочка» — на 26,7%. Анализу подверглись более 10 тысяч актуальных объявлений о предоставлении услуг новогодних героев, которые были опубликованы с 1 по 15 декабря.