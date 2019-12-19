США пригрозили гибелью строителю российского газопровода

США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

США пригрозили компании Allseas Group, которая прокладывает трубы газопровода «Северный поток-2», блокировкой активов и транзакций компании. Такое письмо гендиректору компании направили американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон.

«Законопроект был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании над „Северным потоком-2“», — приводит текст письма RNS . Отмечается, что в 2020 году президент США Дональд Трамп подпишет проект оборонного бюджета страны, который в том числе рассчитан на санкции против российского газопровода.

По словам сенаторов, если после принятия бюджета Allseas Group будет работать хоть один день над «Северным потоком-2», это подвергнет ее «сокрушительным и потенциально фатальным юридическим и экономическим санкциям». Также руководству компании запретят въезд на территорию США.

Ранее Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 млрд долларов. Эти деньги в том числе должны пойти на «защиту энергетической безопасности Европы путем введения санкций» в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» двумя нитками протянется от российского побережья через Балтийское море до Германии. Трубы пройдут через территориальные или исключительные экономические зоны Дании, Швеции, Финляндии.