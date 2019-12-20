Ямальцев напугали 50-градусными морозами

Информация о 50-градусных морозах на новогодние праздники на Ямале напугала жителей округа. Запись о грядущем похолодании появилась в нескольких окружных пабликах социальной сети «ВКонтакте». Но синоптики заявили, что слухи преувеличены.
«Настоящие морозы обещают накрыть Ямал после новогодних праздников. Столбики термометров в Салехарде опустятся до отметки 39 и 40 градусов. Какой мороз будет в эти дни, пока неизвестно. Но любой порыв ветра превратит эти 40 для организма в 50 и больше», — говорится в посте.
В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «
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