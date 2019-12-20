19 декабря 2019
18 декабря 2019
17 декабря 2019

Ямальцев напугали 50-градусными морозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, холод, мороз
Точный прогноз для Ямала появится за 5-7 суток до праздниковФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информация о 50-градусных морозах на новогодние праздники на Ямале напугала жителей округа. Запись о грядущем похолодании появилась в нескольких окружных пабликах социальной сети «ВКонтакте». Но синоптики заявили, что слухи преувеличены.

«Настоящие морозы обещают накрыть Ямал после новогодних праздников. Столбики термометров в Салехарде опустятся до отметки 39 и 40 градусов. Какой мороз будет в эти дни, пока неизвестно. Но любой порыв ветра превратит эти 40 для организма в 50 и больше», — говорится в посте.

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «URA.RU» сообщили, что говорить о прогнозах на новогодние праздники еще рано. «Мы в курсе этих слухов про -50 градусов С. Тема обсуждалась с синоптиками. Этот декабрь очень теплый. Температура от нормы отличается на 10 и более градусов, поэтому предпосылок к сильным морозам нет. Точный прогноз можно будет сделать за пять-семь суток до праздников», — отметили в ведомстве.

Также в управлении «URA.RU» рассказали, что в ближайшие дни на Ямале ожидается понижение температуры до -30 градусов ночью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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