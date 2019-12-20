Ямальцев напугали 50-градусными морозами

Точный прогноз для Ямала появится за 5-7 суток до праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Информация о 50-градусных морозах на новогодние праздники на Ямале напугала жителей округа. Запись о грядущем похолодании появилась в нескольких окружных пабликах социальной сети «ВКонтакте». Но синоптики заявили, что слухи преувеличены.

«Настоящие морозы обещают накрыть Ямал после новогодних праздников. Столбики термометров в Салехарде опустятся до отметки 39 и 40 градусов. Какой мороз будет в эти дни, пока неизвестно. Но любой порыв ветра превратит эти 40 для организма в 50 и больше», — говорится в посте.

В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды « URA.RU » сообщили, что говорить о прогнозах на новогодние праздники еще рано. «Мы в курсе этих слухов про -50 градусов С. Тема обсуждалась с синоптиками. Этот декабрь очень теплый. Температура от нормы отличается на 10 и более градусов, поэтому предпосылок к сильным морозам нет. Точный прогноз можно будет сделать за пять-семь суток до праздников», — отметили в ведомстве.