«Теперь у нас появилась уверенность»: Куйвашев о заявлении Путина про метро в Екатеринбурге

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев готов работать с федеральной властью по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге. Так губернатор отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, пообещавшего в ходе пресс-конференции разобраться в этом вопросе.
«Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос [строительства второй ветки] с нами. Со своей стороны, мы также готовы максимально активно продолжить эту работу», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Губернатор добавил, что знает о мечтах горожан увидеть новые станции метрополитена. «Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть!» — заключил Куйвашев.
С просьбой помочь Екатеринбургу со строительством новой линии метро к Путину обратилась журналистка издания Freepressa Фарида Джафарова. В ответ российский лидер пообещал обсудить этот вопрос со свердловскими властями.
Сегодня, 19 декабря, Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию, в которой приняли участие порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны.