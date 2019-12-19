«Теперь у нас появилась уверенность»: Куйвашев о заявлении Путина про метро в Екатеринбурге

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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Евгений Куйвашев готов сотрудничать с МосквойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев готов работать с федеральной властью по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге. Так губернатор отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, пообещавшего в ходе пресс-конференции разобраться в этом вопросе.

«Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос [строительства второй ветки] с нами. Со своей стороны, мы также готовы максимально активно продолжить эту работу», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram. Губернатор добавил, что знает о мечтах горожан увидеть новые станции метрополитена. «Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть!» — заключил Куйвашев.

С просьбой помочь Екатеринбургу со строительством новой линии метро к Путину обратилась журналистка издания Freepressa Фарида Джафарова. В ответ российский лидер пообещал обсудить этот вопрос со свердловскими властями.

Сегодня, 19 декабря, Путин провел 15-ю большую пресс-конференцию, в которой приняли участие порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны.

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Сегодня на пресс-конференции Президента России Владимира Путина был затронут крайне важный для Екатеринбурга вопрос — строительство втрой ветки метро. Владимир Владимирович отметил, что столица нашей Свердловской области динамично растущий город, которому безусловно, необходимо продолжать развивать транспортную сеть. Вы знаете, что вопрос строительства новой ветки метро всегда был для нас одним из ключевых. Владимир Владимирович справедливо заметил, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно. Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы максимально активно продолжить эту работу. Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть!

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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