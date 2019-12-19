Путин высказался о бизнесе своих предполагаемых дочерей

Президент России Владимир Путин не дал никаких комментариев в ответ на вопрос о его предполагаемых дочерях. Речь идет о директоре фонда «Иннопрактика» Катерине Тихоновой и совладелице компании «Номеко» Марии Воронцовой, которых некоторые СМИ называют дочерьми Путина.
Признать родство девушек и президента РФ на большой пресс-конференции Путина предложила журналистка BBC. Она заявила, что несколько лет назад Путин говорил о том, что его дети не занимаются политикой и бизнесом, однако компании, в которых работают предполагаемые дочери главы государства, в прошлом году получили большую прибыль. Также в последнее время девушки стали чаще появляться на телевидении.
«Вы, когда поковыряетесь там подробнее, поймете, какой у них на самом деле бизнес, и есть ли он как таковой, и кому там что принадлежит, и кто что помогает», — сказал в ответ президент России. При этом свое родство с Тихоновой и Воронцовой Владимир Путин никак не прокомментировал.
Ранее Владимир Путин уже заявлял о том, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности. По словам главы государства, его дети занимаются наукой и живут рядовой жизнью. Также президент РФ признался, что у него есть двое внуков.