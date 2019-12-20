Заторы усиливаются по мере накопления снежной «каши» на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 20 декабря Челябинск встал в автомобильных пробках из-за начавшегося с ночи снегопада. В час пик, когда горожане массово ехали на работу, они достигли девяти баллов, сейчас сервис «Яндекса» говорит о восьми.

Значительное затруднение движения отмечается на проспекте Ленина (от Ловина до Цвиллинга), по улицам Первой Пятилетки, Труда, Братьев Кашириных, Энгельса, а также на Свердловском проспекте и Копейском шоссе.

Ситуация осложняется высокой влажностью воздуха и температурой, которая балансирует около нулевой отметки. Днем столбик термометра опустится к минус десяти градусам. Высокая загруженность дорог мешает работе уборочной техники, и на магистралях накапливается снежная каша. Час назад, как сообщили в ГИБДД, в город запретили въезжать большегрузам.

«Ночью на дорогах Челябинска работало 166 единиц техники и 54 дорожных рабочих в бригадах ручной уборки, в первую очередь на основных магистралях. Действуют 14 колонн снегоуборочной техники, работы продолжаются», — сообщили «URA.RU» в миндортрансе региона. К утру в Челябинске выпало примерно полсантиметра осадков, но снегопад продолжается. Дорожники обещают, что днем на улицах мегаполиса продолжат работать 145 единиц техники и 53 человека на ручной уборке.

Снег идет практически по всей территории области. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться всю пятницу и, как минимум, ночью субботы. Непогода захватит и Курганскую область.

Машины стоят на пешеходных переходах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На улицы выведены дополнительные наряды ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU