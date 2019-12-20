19 декабря 2019
18 декабря 2019

Куратор челябинских выборов досрочно уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание челябинского облизбиркома в новом составе. Челябинск, обертас сергей, климович наталья
Глава облизбиркома Сергей Обертас ищет замену Наталье КлимовичФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь избирательной комиссии Челябинской области Наталья Климович уходит в досрочную отставку. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале деловой информации.

«Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Климович Натальи Владимировны в связи с подачей заявления в письменной форме», — говорится в тексте документа.

«Климович решила уволиться в связи с выходом на пенсию. Кандидаты на ее место в данный момент рассматриваются», — пояснили «URA.RU» в облизбиркоме. На посту секретаря Климович работала с осени 2017 года.

В 2020 году на Южном Урале пройдут выборы в Заксобрание региона. Избирательной комиссии предстоит организовывать их уже в новом составе.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...