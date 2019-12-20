Куратор челябинских выборов досрочно уходит в отставку

Глава облизбиркома Сергей Обертас ищет замену Наталье Климович
Секретарь избирательной комиссии Челябинской области Наталья Климович уходит в досрочную отставку. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале деловой информации.
«Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Климович Натальи Владимировны в связи с подачей заявления в письменной форме», — говорится в тексте документа.
«Климович решила уволиться в связи с выходом на пенсию. Кандидаты на ее место в данный момент рассматриваются», — пояснили «URA.RU» в облизбиркоме. На посту секретаря Климович работала с осени 2017 года.
В 2020 году на Южном Урале пройдут выборы в Заксобрание региона. Избирательной комиссии предстоит организовывать их уже в новом составе.