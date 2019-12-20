19 декабря 2019

Свердловские полицейские и врачи получили новые машины от губернатора. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина, машины, мвд, полиция, правоохранительные органы, проблесковый маячок, гибдд, дпс, автомобили
ГИБДД получила 57 новых машинФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская полиция получила 57 новых патрульных машин «Лада Веста» от областного правительства. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Новую партию автомобилей подарили во время торжественной церемонии, прошедшей 20 декабря в конгресс-холле, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Мероприятие посетили глава региона Евгений Куйвашев, начальник областного ГУ МВД Александр Мешков, руководители подразделений ведомства и территориальных отделений полиции, а также главы муниципальных образований и другие.

Патрульные машины переданы дорожно-постовой службе ГИБДД. Новые автомобили отправятся в 32 подразделения. Также подарок получил минздрав Свердловской области — ему досталось 36 новых машин скорой помощи и шесть передвижных фельдшерско-акушерских пунктов.

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

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