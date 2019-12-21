Спасатели извлекли из автомашины ВАЗ выжившего ребенка и тела трех женщин Фото: УГИБДД Курганской области

В результате столкновения грузового тягача Volvo и легкового автомобиля ВАЗ на федеральной трассе в Курганской области погибли три человека. По информации МЧС РФ, авария произошла 21 декабря в районе села Тебянякское на 57 км на подъезде к Тюмени.

«В результате ДТП погибло 3 человека» — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что все погибшие — женщины 1971, 1945, и 1994 годов рождения, ехавшие в автомобиле ВАЗ.

По предварительной информации УГИБДД по Курганской области, трагедия произошла по вине водителя ВАЗа. «Девушка 1994 года рождения при движении не учла погодные условия, зацепила заснеженную правую обочину и допустила занос автомобиля с последующим выездом на встречную полосу движения», — сообщили в ГИБДД.

Пятилетний ребенок, ехавший на заднем сиденье автомобиля в детском кресле в аварии не пострадал. Его доставили для осмотра в Белоярскую ЦРБ.

На месте аварии работают подразделения дорожной службы, а также следственно-оперативная группа. Пожарно-спасательное подразделение в настоящее время извлекает тела погибших из искореженного автомобиля. «URA.RU» следит за развитием ситуации.

Фото: life.ru/