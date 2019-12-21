Артисты «Уральских пельменей» вспомнили о громкой истории, потрясшей всю Россию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Участники «Уральских пельменей» Андрей Рожков и Вячеслав Мясников едко высмеяли ситуацию с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, которая произошла летом и стала событием федерального масштаба.

Соответствующая миниатюра вышла в программе «Чем торт не шутит», которую показали 20 декабря в эфире федерального канала СТС. В сюжете Андрей Рожков играет роль врача, который приносит заявление об увольнении руководителю регионального минздрава (эта роль досталась Вячеславу Мясникову).

По сюжету решение тагильского хирурга уволиться с работы вызывает большое удивление у главного чиновника региона по здравоохранению. «Вы не можете уволиться, потому что вы единственный оставшийся врач в нашей больнице в Нижнем Тагиле. Остальные все уволились», — произносит герой Мясникова, допытываясь у «врача», почему тот хочет уйти с работы. Тот признается, что устал. Однако чиновника такой ответ не устраивает.

«Отчего вы устали, вы обычный терапевт, лор, хирург, эндокринолог, проктолог, невролог. От чего вы могли устать?» — задается вопросом «госслужащий». В ответ на это медик замечает, что ему приходится работать еще и в скорой помощи, однако из-за того, что машин в больнице больше нет, ему нужно ходить к больным пешком. Подобные объяснения, однако, не удовлетворили чиновника, и он уговаривает врача остаться. Он напоминает доктору про «высокую зарплату в 12 тысяч рублей», а также демонстрирует фотографии нового оборудования.

История с массовым увольнением тагильских хирургов была одной из главных тем уральской информповестки летом текущего года. Первыми в конце июля массово уволились врачи из Демидовской горбольницы. Причиной послужила слишком высокая нагрузка и низкая оплата труда. Вскоре после этого написали заявление об увольнении все хирурги тагильской ГКБ №1.

После того, как о ситуации стало известно в Кремле, в ГКБ №1 приезжал областной министр здравоохранения Андрей Цветков, который убедил хирургов не увольняться. По информации свердловского минздрава, в больнице после скандала штат хирургов был полностью укомплектован. Однако, по данным «URA.RU», в Демидовской больнице сейчас по-прежнему не хватает специалистов в отделении гнойной хирургии.