Кадровики рассекретили, кто любит наряжаться Дед Морозом и что они за это получают

Дед Морозами становятся мужчины, которые в будни занимаются серьезной работой Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В роли Дед Морозов чаще всего выступают мужчины в возрасте 34 лет, имеют высшее образование и специально берут отпуск в новогодние праздники, чтобы получить возможность поздравить детей и взослых лично.

За белой бородой и яркой шубой кроме актеров чаще всего скрываются сотрудники ДПС, бодибилдеры и даже коллекторы. Как рассказал «Известиям» представитель HeadHunter Владимир Смирнов, люди, вынужденные заниматься в течение года серьезной работой, получают эмоцианальное удовольствие, играя сказочных волшебников.

«[Коллектор, например, ] свое увлечение объясняет тем, что если он на Новый год не будет уходить в отпуск и дарить радость детям, то вообще перестанет любить людей. А так он смотрит на счастливых детей и понимает, что в мире есть доброта, счастье и радость», — пояснил Смиртнов.

Кадровик отметил, что ближе к праздникам на одного Дед Мороза и Снегурочку в день бывает 12-20 вызовов на дом. В Москве, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге расценки доходят до пяти тысяч рублей.

Как ранее писало «URA.RU», спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2019 году снизился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.