Попавший в больницу Горбачев рассказал, где встретит Новый год

Михаил Горбачев проведет январские праздники дома Фото: Википедия

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, недавно попавший в больницу в связи с пневмонией, близок к выписке из медучреждения и отметит Новый год в домашней атмосфере. Об этом «URA.RU» сообщил сам политик, являющийся лауреатом Нобелевской премии мира.

«Меня обещали очень скоро выписать из больницы, ведь болезнь уже отступила. В любом случае, Новый год в больничной палате я встречать точно не собираюсь. Скорее всего, праздник отмечу с семьей и друзьями в Москве, за границу поеду уже после праздников. Как-то бурно отмечать Новый год я не планирую, все-таки возраст уже не тот. Но с [главредом радиостанции „Эхо Москвы“] Алексеем Венедиктовым и [главным редактором „Новой газеты“] Дмитрием Муратовым мы точно посидим, выпьем что-нибудь», — заявил Горбачев в беседе с корреспондентом агентства.

Бывший глава СССР также подчеркнул, что на здоровье в целом он сейчас не жалуется, хотя в последнее время возраст все чаще дает о себе знать. «Я уже не могу много времени проводить за новогодним столом, все равно часа в три ночи буду спать уже ложится. Да и вообще в праздники буду стараться соблюдать режим, все-таки я уже человек глубоко пенсионного возраста, мне нужно заботиться о здоровье, чтобы не радовать тех людей, которые давно ждут моей смерти и даже пишут в интернете про меня всякие гадости и фейки», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Горбачева госпитализировали с воспалением легких. В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что причиной госпитализации стала сильная простуда и подозрение на пневмонию.