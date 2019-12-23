Крупнейший политический telegram-канал оценил «URA.RU»

Ресурс информагентства в Telegram занял седьмую строчку рейтинга «Незыгаря» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Telegram-канал «URA.RU» стал одним из лучших информационных ресурсов в 2019 году по версии крупнейшего политического telegram-канала «Незыгарь». В списке главных информационных каналов в Telegram агентство обошло Bloomberg, Reuters и РБК.

Рейтинг объединил наиболее популярные и цитируемые telegram-каналы, которые освещают федеральные и мировые новости. «URA.RU» закрепилось на седьмой строчке рейтинга, за нами остались The Bell, Bloomberg, Reuters, «Новости РБК», «Фонтанка» и другие. Первые позиции в списке заняли крупнейшие федеральные информагентства и издания BAZA, RТ, РИА «Новости», «Раньше всех», «112».

Информационно-аналитическое агентство «URA.RU» работает с 2006 года и является ведущим общественно-политическим СМИ Большого Урала. Агентство входит в топ-20 по посещаемости среди российских интернет-СМИ, сайт агентства посещают более 800 тысяч уникальных пользователей в день (по данным LiveInternet). Третий год подряд «URA.RU» признается самым цитируемым информационным агентством Большого Урала по версии «Медиалогии» и входит в тройку самых цитируемых информагентств России в соцсетях.

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