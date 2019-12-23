Александр Высокинский отказался увольнять вице-мэра, утверждают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внеочередное заседание гордумы Екатеринбурга, на котором депутаты должны были принять положение об условиях нестационарной торговли, не состоится в этом году. По информации собеседников «URA.RU», это связано с тем, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский отказался идти на уступку депутатам и увольнять вице-мэра по торговле Владимира Боликова.

«Мэру поставили условие: [председатель комиссии гордумы по экономическому развитию Григорий] Вихарев должен занять место Боликова, тогда будет проведена комиссия и [внеочередное] заседание думы. Высокинский не пошел на этот шаг. В результате комиссия [по экономическому развитию] не назначена, и, соответственно, заседание думы не состоится», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Сам Вихарев в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что заседания комиссии до конца года не будет. Он также отметил, что его разговор с Высокинским не носил ультимативный характер. «Если бы был торг с моей стороны за пост вице-мэра, разве я пытался бы в пятницу [20 декабря] собрать комиссию?» — задался вопросом депутат. Рассуждая о своих амбициях, он отметил: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом».

Высокинский, в свою очередь, в разговоре с корреспондентом заявил, что не обсуждал с Вихаревым увольнение Боликова.

Если до конца года гордума Екатеринбурга не примет положение о нестационарной торговле, Высокинскому может грозить административное взыскание за неисполнение распоряжения областных властей: региональное правительство утвердило аналогичный документ в марте этого года. Чтобы избежать проверки со стороны прокуратуры, администрация ранее пыталась собрать внеочередное заседание представительного органа.