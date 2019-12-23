Жителю ХМАО, убившему трехлетнюю дочь, предъявлено новое обвинение

На время следствия Дмитрий Шевчук арестован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Нефтеюганска Дмитрию Шевчуку, который убил трехлетнюю дочь и жестоко избил ее старшую сестру, предъявлено новое обвинение —за систематическое нанесение побоев несовершеннолетним. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«Следователями в суд внесено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Там также добавили, что следователями будет дана оценка действий должностных лиц, которые в ноябре передали на его попечение двух дочерей.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией, сообщил, что в семье с появлением дочерей Шевчука от первого брака возникли проблемы. «У главы семейства не получилось найти общего языка с девочками, особенно с младшей. И он не нашел ничего лучшего, кроме как заниматься рукоприкладством. У него есть еще сын от нынешней жены, которому меньше двух лет. В общении с ним таких проблем не было», — прокомментировал инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что мужчина пытался отказаться от родительских прав. Девочки до ноября проживали в Омской области и были переданы отцу после гибели их матери в автокатастрофе. 22 декабря Шевчук до смерти избил трехлетнюю дочь, ее старшая сестра в тяжелом состоянии была госпитализирована.