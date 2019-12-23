Ответ Путина «URA.RU» про несправедливость в зарплатах врачей привел к изменению закона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 23 декабря, понедельник. Рассказываем о главных новостях дня:

После вопроса журналиста «URA.RU» о несправедливых зарплатах медработников, заданного Владимиру Путину на пресс-конференции, власти готовят изменения в законе. На следующей день после мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова заявила о поправках в Трудовом кодексе. В регионах установят единые тарифы, а оклады медиков пересчитают. Контролировать процесс теперь будет Москва, а не каждый регион отдельно.

Журналистку ОГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую уволили после вопроса на пресс-конференции Владимира Путина. Речь шла о проблемах строительства моста через Обь, хотя с местными властями согласовывался другой вопрос. Но источник «URA.RU» рассказывает и о других причинах увольнения Яровской.

Россияне могут получать пенсию в 52 тысячи рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Для этого нужно выполнить определенные условия, например, работать минимум 10 лет после ухода на заслуженный отдых. Но выгоду от позднего выхода на пенсию смогут получить не все.

Министерство труда РФ и Минфин не поладили из-за новой системы пенсионной реформы. Представитель Минтруда заявляет, что законопроект плохо проработан и в нем нет четких пунктов.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал строительство Ельцин Центра в Москве «гадюшником». Коммунист считает, что в период санкций и информационной войны постройка учреждения — «это предательство».

В России грозят навсегда заблокировать YouTube и «Яндекс.Видео». Видеохостинги могут приравнять к пиратским сайтам из-за исков книжных издателей.

В Златоусте Челябинской области школьникам показали, как надо разгонять митинги. Спецназовцы в масках и с щитами выступили на церемонии посвящения в кадеты. По команде офицера «Палкой снизу бей!» силовики отрабатывали приемы на воображаемой толпе.