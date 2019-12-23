22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019

Бывший пермский губернатор получил новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2015. Санкт-Петербург. Итоговое, басаргин виктор, портрет
Виктор Басаргин займется расследованием авиапроисшествийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший губернатор Прикамья Виктор Басаргин получил новую должность. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил его в совет по расследованию авиапроисшествий. Распоряжение главы российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Басаргина В.Ф. представителем Российской Федерации в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов», — говорится в тексте документа.

Виктор Басаргин был назначен на пост губернатора Пермского края в мае 2012 года. В начале февраля 2017 года он подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий губернатора. В феврале того же года Басаргин возглавил Федеральную службу по надзору в сфере транспорта — Ространснадзор.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...