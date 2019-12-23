Бывший пермский губернатор получил новую должность

Бывший губернатор Прикамья Виктор Басаргин получил новую должность. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил его в совет по расследованию авиапроисшествий. Распоряжение главы российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Басаргина В.Ф. представителем Российской Федерации в руководящем совете Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов», — говорится в тексте документа.
Виктор Басаргин был назначен на пост губернатора Пермского края в мае 2012 года. В начале февраля 2017 года он подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий губернатора. В феврале того же года Басаргин возглавил Федеральную службу по надзору в сфере транспорта — Ространснадзор.