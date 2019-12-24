СМИ: На Урале загорелся цех, где производят снаряды для танков

В Екатеринбурге вечером 23 декабря произошло возгорание на территории «Уралмашзавода» в цехе, где производят орудия для танков. Об этом журналистам сообщили источники, знакомые с ситуацией, однако на самом заводе информацию опровергают.
«На площадях, где расположено производство ПАО „Уралмашзавод“, пожара нет», — передает E1.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия. При этом представители завода подчеркнули, что на территории находится много других производств.
Сообщается, что пожар случился на закрытой территории. По имеющимся сведениям, возгорание произошло в цехе АО «Завод № 9» — оборонного предприятия, где производят орудия для танков, артиллерию для ВМФ и запчасти для троллейбусов.
Уточняется, что в цехе было задымление, однако сотрудникам удалось разобраться с открытым огнем еще до приезда пожарных. Благодаря этому эвакуация людей не потребовалась. Информации о пострадавших нет.