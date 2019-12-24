По информации Роспотребнадзора, на Урале треть собак заражена смертельно опасным вирусом Фото: Илья Московец © URA.RU

Треть собак в нескольких российских регионах заражены эхинококкозом, который смертельно опасен для здоровья человека. Уральцы находятся в зоне риска.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, на Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, а также в Иркутской области количество больных собак достигает 30%. «Речь идет не только о животных, у которых нет хозяина, но и о домашних питомцах», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Эхинококкоз является хроническим заболеванием, при котором в печени, легких и других органах появляются кистообразные образования. В них содержатся личинки ленточных червей-паразитов. Заболевание проходит у людей в тяжелых формах и может приводить к инвалидности или летальному исходу.

Уточняется, что люди заболевают вирусом при контакте с больными животными, в том числе и собаками. Роспотребнадзор рекомендует мыть руки после контакта с животными, не пускать животных спать в постели с людьми и не разрешать лизать лицо.