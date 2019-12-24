Старшая дочка погибшего мужчины находится в реанимации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для семьи жителя Екатеринбурга, погибшего из-за ДТП на Эльмаше, собирают деньги. У мужчины осталась жена и две дочери, одна из которых находится в реанимации после аварии.

«Погиб наш друг Максим, его дочь в тяжёлом состоянии в реанимации в состоянии комы. Осталась жена с 2-летней дочерью», — написала подруга семьи Марина Плешкина в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, сейчас она находится вместе с семьей.

Как писало «URA.RU», ДТП на Эльмаше произошло 23 декабря. В ГИБДД рассказали, что одну из машин, участвовавших в аварии, отбросило на тротуар, где в тот момент находился мужчина с двумя детьми. Сам пешеход погиб, один ребенок был госпитализирован. Второй ребенок не пострадал.