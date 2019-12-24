23 декабря 2019

В Екатеринбурге собирают деньги для семьи уральца, которого сбили на тротуаре вместе с ребенком. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Старшая дочка погибшего мужчины находится в реанимацииФото: Анна Майорова © URA.RU

Для семьи жителя Екатеринбурга, погибшего из-за ДТП на Эльмаше, собирают деньги. У мужчины осталась жена и две дочери, одна из которых находится в реанимации после аварии.

«Погиб наш друг Максим, его дочь в тяжёлом состоянии в реанимации в состоянии комы. Осталась жена с 2-летней дочерью», — написала подруга семьи Марина Плешкина в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, сейчас она находится вместе с семьей.

Как писало «URA.RU», ДТП на Эльмаше произошло 23 декабря. В ГИБДД рассказали, что одну из машин, участвовавших в аварии, отбросило на тротуар, где в тот момент находился мужчина с двумя детьми. Сам пешеход погиб, один ребенок был госпитализирован. Второй ребенок не пострадал.

Фото: скриншот страницы Марины Плешкиной во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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