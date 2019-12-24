На Урале мужчине грозит пожизненное за убийство внучки, пролившей его спирт

Расправа с ребенком произошла на глазах пятилетнего брата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Урале передано в суд дело об убийстве двухлетней девочки, совершенное с особой жестокостью. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном комитете, полиции и прокуратуре Свердловской области. Мужчине, который расправился с ребенком из-за спирта, грозит пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла в Ирбите в марте этого года: 40-летний мужчина пришел к гости к своей падчерице выпить пива. Вскоре девушка ушла на работу, оставив двух своих маленьких детей на попечение отчима, который продолжил «вечеринку», но, поскольку пиво закончилось, решил «догнаться» спиртом. Он налил его в кружку и пошел за водой, чтобы разбавить.

Вернувшись, мужчина обнаружил, что двухлетняя девочка, играя, опрокинула кружку. Мужчина оттолкнул ее и вновь налил спирт в емкость, но девочка снова пролила ее. «Осознавая, что 3-летний брат девочки наблюдает за ним, мужчина схватил малолетнюю за шею, вынес в коридор и нанес не менее 48 ударов кухонным ножом и не менее 15 раз ударил ребенка о выступающие части холодильника, — сообщила „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — От многочисленных ранений 2-летняя девочка скончалась на месте».

Во время следствия мужчина, пытаясь уйти от ответственности, выдвигал версию, что он спал и не знает, кто искалечил ребенка. «После того, как в ходе допроса ему задали вопрос, как он объяснит, что дверь была закрыта изнутри и он сам открыл ее работникам полиции, мужчина признал факт убийства», — добавляет Канатова. Дело о жестоком убийстве малолетней будет рассматривать Свердловский областной суд.