Общественники просят вернуть в Челябинск экс-губернаторов Юревича и Дубровского

В «Яблоке» считают, что Борис Дубровский (слева) и Михаил Юревич (справа) должны вернуться в Россию Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» намерено вернуть в Челябинск ныне проживающих за рубежом экс-губернаторов Бориса Дубровского и Михаила Юревича. Как сообщил «URA.RU» руководитель отделения Ярослав Щербаков, общественники начинают кампанию «Пора вернуться домой!».

«В отношении Дубровского возбуждалось дело, и было закрыто. По нашему требованию материалы направлены на новую проверку, — напомнил Щербаков. — В отношении Юревича, обвиняемого в коррупции, дело расследуется. Их представители говорят, что они ни в чем не виноваты. Если это так, то пусть дома, в Челябинске, отстаивают свою правоту. Если виноваты, пусть с ними работают правоохранительные органы».

В «Яблоке» призывают жителей поставить подписи под обращением, которое будет отправлено представителям экс-губернаторов.

Юревич руководил областью с мая 2010 по январь 2014 годов. Еще до возбуждения уголовного дела он покинул Россию, заочно арестован судом и находится в настоящее время в Лондоне. Дубровский занимал пост главы региона с января 2014 по март 2019 годов. Ушел в отставку после того, как Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обвинила его в картельном сговоре с АО «Южралмост». По некоторым данным, он находится в Швейцарии.

16 декабря Арбитражный суд Москвы отменил решение ФАС, но при этом признал законной передачу материалов антимонопольной службы по Дубровскому в МВД и Генпрокуратуру РФ.