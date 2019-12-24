Капитан телпохода Александр Чучушков возглавил салехардское отделение «Справедливой России» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Капитан теплохода Александр Чечушков возглавил местное отделение партии «Справедливая Россия» в Салехарде. Об этом «URA.RU» сообщил новый глава ямальских справедливороссов Максим Лазарев.

«Местное отделение выбрало Александра Чечушкова. Больше кандидатур к рассмотрению не поступало», — отметил Лазарев. Он также уточнил, что предыдущий председатель Николай Белозеров самостоятельно сложил полномочия в августе 2019 года.

По мнению Лазарева, салехардское отделение партии будет одним из самых мощных в регионе: «До первого места будет тяжеловато добраться. Но второе место „Справедливая Россия“ на Ямале будет занимать, в Салехарде точно», — добавил Лазарев.

Новый председатель салехардского отделения Александр Чечушков родился в 1984 году. Окончил профессиональное училище в окружной столице по специальности судоводитель. Имеет высшее образование. Более 10 лет работает в должности капитана самоходного судна в службе по охране биоресурсов ЯНАО.