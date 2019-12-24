Евгений Куйвашев озвучил уральцам свои новые цели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал новую, седьмую программную статью. Публикация под заголовком «Основа успеха» появилась в «Областной газете» утром 24 декабря. Основная мысль статьи гласит, что заложенный ранее властью «фундамент благополучия» позволяет надеяться, что «мы преодолеем трудности, и у нас будет хороший год, хорошая работа, достаток, благополучие, уверенность в себе, в своих силах, в завтрашнем дне».

Статья на 26 с лишним тысяч знаков состоит из четырех глав: в первой рассказывается про подготовку к Универсиаде и другим международным событиям, вторая объясняет важность реализации нацпроектов, третья описывает «бюджет развития» 2020 года и ставить целью превысить показатель в 300 млрд рублей, а четвертая призывает как следует подготовиться к празднованию юбилея Великой Победы.

В статье «Не бояться мечтать» от 18 октября губернатор называл «надежными партнерами» в «созидательной работе» Игоря Алтушкина («Русская медная компания»), Андрея Козицына («Уральская горно-металлургическая компания»), Андрея Комарова («Челябинский трубопрокатный завод»), Дмитрия Пумпянского («Трубная металлургическая компания»), Андрея Симановского («Сима-ленд»). В новой статье назван только один промышленный холдинг — Группа Синара бизнесмена Дмитрия Пумпянского. А с ней — шесть чиновников и политиков, на которых губернатор возложил приоритетные задачи.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отвечает за «транспортную доступность района „Новокольцовский“», а первый замгубернатора Алексей Орлов — за реализацию национальных проектов в регионе. Мониторингом исполнения «Пятилетки развития» возложен на замгубернатора Олега Чемезова, экспертизу осуществляет зампредседателя свердловского Заксобрания Виктор Маслаков, а налаживание обратной связи с населением поручено вице-губернатору Сергею Бидонько. Кроме того, Евгений Куйвашев особо отметил работу над бюджетом 2020 года одного единственного депутата — спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной.