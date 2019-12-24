СМИ: «Аэрофлоту» не хватает самолетов для новогодних праздников

Речь идет о 27-30 новых самолетах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупнейшему авиаперевозчику страны компании «Аэрофлот» может не хватить лайнеров для перевозки пассажиров в новогодние праздники. Причиной сбоя является то, что Минтранс не может принять решение по поводу использования 30 самолетов, которые были включены в план полетов Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входит «Аэрофлот».

«Речь идет о 27—30 новых самолетах, которые уже готовы к передаче российским перевозчикам», — пишет «Ведомости». Сообщается, что Минтранс с октября не включает новые зарубежные лайнеры, поступающие авиакомпаниям, в приложение к межправительственному соглашению с Бермудскими островами. Так как самолетов нет в этом приложении, Росавиация не может позволить выполнять на них полеты.

В АЭВТ входят 27 российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот» S7, Utair и «Уральские авиалинии». Большинство из них используют зарубежные лайнеры. 91% российского авиапарка зарегистрированы на Бермудских островах. Возможная остановка в регистрации судов связана с тем, что самолеты хотят перевести из иностранных реестров в российский.

«URA.RU» направило запрос в пресс-службу «Аэрофлота» для получения официального комментария по этому поводу.

Ранее в письме АЭВТ, направленном замминистру транспорта РФ Александру Юрчику, сообщила о «критической ситуации» в сфере авиаперевозок в канун Нового года, передает «Национальная служба новостей».