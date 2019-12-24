Мэра Екатеринбурга лишили охраняемого туалета

Александр Высокинский столкнулся с бытовым неудобством в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и его заместители столкнулись с бытовым неудобством. Как рассказали «URA.RU» работники мэрии, на третьем этаже, в крыле, где находятся кабинеты главы города и вице-мэров, закрыли на ремонт туалет.

«Сейчас там [рядом с кабинетом Высокинского] ремонтируют туалет. И теперь главе [города] приходится бегать в другое крыло, где работает пресс-служба и главы департаментов», — поделился сотрудник администрации.

Он также обратил внимание, что часть третьего этажа, где работают Высокинский и его заместители, находится под охраной, а другая половина — нет, зайти в нее может любой горожанин. В пресс-службе мэрии подтвердили факт ремонта. «Это обычный плановый ремонт», — подчеркнули в городской администрации.