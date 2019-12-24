Свердловские власти создали новый район Екатеринбурга

В новом районе будут жить 450 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты Заксобрания Свердловской области создали новый район Екатеринбурга — Академический. Восьмой район столицы Урала появился во вторник, 24 декабря, после внесения поправок в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве». До нынешнего решения ЗС в Екатеринбурге было семь районов: Железнодорожный, Кировский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский, Ленинский и Верх-Исетский. На границе последних двух был и построен Академический.

Это решение свердловский парламент принял единогласно после доклада главы столичного муниципалитета Александра Высокинского. «Выделение новой административно-территориальной единицы в Екатеринбурге, которой стал Академический, позволит обеспечить единый подход к социально-экономическому развитию района, позволит разработать стратегию и избежать дублирования полномочий между администрациями Ленинского и Верх-Исетского районов», — презентовал новый район Александр Высокинский.

По его словам, решение Заксобрания позволит начать диалог с федеральными структурами по созданию территориальных подразделений, к которым относятся районные суды, отделы полиции, миграционной службы и так далее. Стоимость здания новой администрации района обойдется примерно в 400 млн рублей.

Ранее создание нового, восьмого района Екатеринбурга поддержала городская дума. Однако ее полномочий не хватало для запуска процесса разделения полномочий между чиновниками. Ожидается, что к 2023 году в новом районе будут проживать более 200 тысяч человек. Всего в ближайшей перспективе там будут жить порядка 450 тысяч человек.

Виктор Кривошеин, генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»:

— Создание на базе Академического восьмого административного района Екатеринбурга сделает жизнь на территории значительно более удобной и комфортной. Это позволит организовать размещение в районе территориальных подразделений федеральных и региональных институтов власти. Сейчас местные жители вынуждены ездить в другие районы, чтобы получить тот или иной документ, справку. Когда же Академический станет самостоятельной административной единицей, все эти вопросы можно будет решать в шаговой доступности от дома.