Депутаты отказались спасать уральский бизнес от роста налогов

Депутаты пошли лишь на некоторые уступки для бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские депутаты не стали снижать ставки по налогу на имущество юрлиц, прописанную в новом законопроекте. 24 декабря Заксобрание приняло документ во втором и третьем чтении, пойдя на другие уступки бизнесу.

На заседании Заксобрания председатель комитета по бюджету Владимир Терешков сообщил, что рабочая группа, работавшая в расширенном составе, приняла компромиссное решение по законопроекту — оставить ставки в неизменном виде, но исключить требование к бизнесменам о сохранении численности персонала для получения льгот.

Терешков заверил, что в первом квартале 2020 года рабочая группа вернется к вопросу о ставках. Также с сегодняшнего дня правительство области погрузится в решение проблем предприятий с кадастровой стоимостью их объектов — есть случи, когда предприниматели считают, что стоимость завышена.

С начала 2020 года налог на имущество юрлиц будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. После переоценки объектов она стала приближена к рыночной, поэтому платежи по налогу могут увеличиться в разы. Областной законопроект предполагает введение базовой ставки по налогу в 2%, предприниматели считают, что сумма станет для них трудноподъемной.

Для получения преференций предпринимателям предлагали выполнить два условия: поэтапно приравнять размер зарплаты к общеобластному уровню и сохранять численность персонала на уровне не менее 90% от прошлого года. Последнее условие сегодня было отменено.