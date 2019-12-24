Часть уральского города осталась без отопления из-за аварии

Срок ликвидации аварии пока не называют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Краснотурьинск (Свердловская область) частично отключили отопление из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщили «URA.RU» читатели из Краснотурьинска.

Информацию об этом агентству подтвердили в мэрии города. «Произошел порыв трубопровода. Ремонтные работы ведутся с утра в Заречном микрорайоне. Сроки их не обозначены — будут работать столько, сколько потребуется. Полного отключения нет, температуру снизили, она идет волнами: чем дальше дом от теплопункта, тем ниже температура. Я сама живу в этом микрорайоне и у меня батареи чуть теплые, но нельзя сказать, что совсем отключены», — сообщила «URA.RU» Анна Загирова, пресс-секретарь администрации Краснотурьинска.

Между тем жители Краснотурьинска говорят о том, что в некоторых домах отопление отключили все же полностью. И не только в микрорайоне Заречный. В частности, остыли батареи в здании колледжа искусств, который находится в другой части города. Сегодня на улице Краснотурьинска семь градусов мороза.