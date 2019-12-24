Сразу три уральских города попали в число самых депрессивных городов России. Соцопрос проводило независимое исследовательское агентство Zoom Market. У респондентов спрашивали, часто ли они грустят, довольны ли собой, получают ли от жизни удовольствие и считают ли себя депрессивным человеком?
По итогам опроса город Пермь попал на вторую строчку рейтинга депрессивных городов, уступив лидерство лишь Норильску. На третьем месте оказался Саратов. В десятку городов, чьи жители испытывают депрессию, также попали Челябинск (4 место) и Екатеринбург (8 место).
Столичные города Москва и Санкт-Петербург по депрессивности заняли 18 и 10 места, соответственно. Всего в опросе приняло участие 3000 респондентов из 25 городов.
«URA.RU» также рассказывало, что три десятка уральских города вошли в рейтинг самых комфортных для жизни городов России.