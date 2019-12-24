Свердловский депутат сравнил выборы мэров с проституцией

Идею Вегнера поддержали только 8 депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области отклонило законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. Автор законопроекта Вячеслав Вегнер, презентуя документ, сравнивал прямое голосование с семейной жизнью, а действовавшую советскую схему избрания глав — с проституцией.

«Прямые выборы — создание семьи с любимым человеком, это повод для повышения семейного бюджета и демографии. Но есть и другой способ: можно взять машину, съездить в подворотню, где мамка предложит на выбор трех женщин. Я против таких суррогатов», — заявил Вячеслав Вегнер. Он также сделал отсылку к Библии, упомянув персонажа по имени Онан.

Оценивая его выступление, спикер Людмила Бабушкина подчеркнула: «Я высоко ценю ваши [ораторские] способности, но сегодня вы превзошли сами себя».

Оппоненты законопроекта, главных из которых стал председатель комитета по региональной политике Михаил Ершов, привели стандартные доводы, один из которых — высокая стоимость проведения прямого голосования. В итоге за документ проголосовало 8 депутатов, против — 28, 5 парламентариев не приняли участие в голосовании.

Между тем, дискуссия о формате выборов продолжится: Вегнер заявил, что вместо со справедливоросом Егором Шаламовских разработают законопроект о возвращении прямых выборов во всех свердловских муниципалитетах.

В региональном Заксобрании намерены проанализировать эффективность исполнения закона о «советской» (когда мэр назначается Думой из числа кандидатов, отобранных по конкурсу) системе. Выездные заседания комитета по региональной политике стартуют 12 февраля. Спикер Людмила Бабушкина также анонсировала обсуждение вопроса исполнения закона о выборах в стенах парламента.