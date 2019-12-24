Александру Ковальчику (слева) и Алексею Бирюлину (справа) грозит скорая отставка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик может покинуть городскую администрацию, сообщают информированные источники «URA.RU». Кроме того, в настоящий момент в коридорах власти обсуждается скорая замена вице-мэров по торговле и строительству — Владимира Боликова и Алексея Бирюлина соответственно, информируют собеседники агентства.

Среди потенциальных сменщиков Ковальчика, в отношении которого расследуется дело о превышении полномочий на посту директора МУП «Водоканал», называется его предшественник Алексей Кожемяко, уволившийся из мэрии в начале года.

«Но его [Кожемяко] назначение будет восприниматься как возвращение в мэрию команды [бывшего вице-губернатора Владимира] Тунгусова (Кожемяко считают ярким представителем его окружения — прим. ред.)», — оценивают вероятность такого сценария в окружении мэра Александра Высокинского. Также источник агентства напомнил, что ранее по этой же причине был отвергнут вариант с заменой спикера гордумы Игоря Володина на депутата Михаила Матвеева, который работал в мэрии с Тунгусовым 19 лет.

Сам Кожемяко, возглавляющий индустриальный парк «Уралмаш», не ответил на просьбу «URA.RU» оценить вероятность его возвращения во власть. Ковальчик, в свою очередь, не ответил на звонок корреспондента.

Владимир Боликов работает в мэрии Екатеринбурга с 2013 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как писало «URA.RU», ранее кресло замглавы Екатеринбурга по товарному рынку стало предметом переговоров между авторитетным бизнесом, представленным в городской думе, и Высокинским: после того, как мэр отказался оперативно решать вопрос с увольнением Владимира Боликова, внеочередное заседание думы было отменено. По информации агентства, к Боликову есть вопросы и у самого Высокинского: в начале следующего года глава объявит чиновнику строгий выговор за срыв сроков принятия положения о киосках.

На момент публикации получить комментарий Александра Высокинского о готовящихся кадровых решениях «URA.RU» не удалось.