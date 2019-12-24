Свердловские депутаты разрываются между торжествами: придется обидеть или губернатора, или мэра

Торжественные приемы Евгения Куйвашева и Александра Высокинского назначены на одно время Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Часть депутатов Заксобрания Свердловской области столкнулась с практически неразрешимой аппаратной проблемой. В одно время в Екатеринбурге состоятся два мероприятия, на которых им желательно присутствовать.

В региональном парламенте в 17:00 пройдет встреча губернатора с областными депутатами, на которой глава региона подведет итоги совместной работы и определит планы на 2020 год. В это же время в Театре юного зрителя начнется торжественный ежегодный прием главы Екатеринбурга.

Опрошенные URA.RU депутаты на условиях анонимности признаются, что посетят мероприятие с губернатором: «мы с ним теснее работаем и не можем проигнорировать встречу». На прием главы в этом случае пойдут помощники депутатов.

По чьей вине произошла организационная накладка, понять пока никто не может. В пресс-службе мэрии Екатеринбурге не ответили на звонок «URA.RU».