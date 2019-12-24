Депутат Виноградов известен экстравагантными выходками Фото: Анна Майорова © URA.RU

Скандал разразился во время заседания думы города Артемовского (Свердловская область) при обсуждении бюджета. Депутат Геннадий Виноградов грубо высказался в адрес председателя думы Константина Трофимова и своих коллег.

«Константин Михайлович, вы знаете, что народ вас уже публично называет сукой? Это же не я сказал — народ. Далее, на камеру человек сказал [про думу] — это же петушатник, самый натуральный петушатник», — заявил Геннадий Виноградов.

После этого он покинул заседание думы, перед уходом поздравив спикера Трофимова с наступающим Новым годом. «Следующий год крысы, это ваш год, я так понимаю», — добавил депутат Виноградов.

Редакция «URA.RU» попыталась связаться с Виноградовым, но депутат не берет телефон. Удалось дозвониться до председателя думы Трофимова.

«Он ссылался на какой-то абстрактный народ, а нам народ другое говорит. Я на его слова не обиделся, но правовую оценку мы им дадим. Посоветуемся с юристами. Виноградов любит всякие выходки, ранее он предлагал нарядить нашего мэра в красную юбку», — сообщил Константин Трофимов.

По словам Трофимова, Виноградов пытался сорвать принятие бюджета, но у него это не вышло. «Присутствовали 15 человек, проголосовали за бюджет. Отсутствовали пятеро: трое по уважительное причине, двое, в том числе Виноградов, без причины», — добавил Константин Трофимов.