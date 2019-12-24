Подрядчик мэрии устроил свалку снега прямо в центре Екатеринбурга

Кто именно из подрядчиков мэрии организовал в «Дели» незаконную свалку, пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из подрядчиков мэрии Екатеринбурга организовал нелегальную снежную свалку на территории недостроенной гостиницы «Дели» рядом с Цирком. В пресс-службе администрации сообщили, что на место отправился сотрудник комитета благоустройства, чтобы разобраться в ситуации.

Сегодня утром читатель «URA.RU» увидел, как в открытые ворота гостиницы заехал КамАЗ, загруженный снегом. «Конечно, снегоприемного полигона (в городе их всего три — прим. „URA.RU“) там [на территории „Дели“] нет. Видимо, кто-то из подрядчиков ленится ехать до полигона», — объяснили в мэрии.

На момент публикации получить комментарий начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой «URA.RU» не удалось.

Также на звонок корреспондента не ответил бизнесмен Сергей Флеганов — владелец долгостроя, с которым мэрия последние месяцы ведет переговоры о сносе объекта. Строительство гостиницы началось еще 1995 году, но через два года работы остановились. В октябре Флеганов выставил «Дели» на продажу за 700 миллионов рублей.