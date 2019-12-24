Главврач уральской больницы пытался переложить полумиллионный иск на хирургов

Сергей Овсянников пытался получить с врачей 400 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Главный врач Демидовской больницы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) Сергей Овсянников пытался получить с врачей 400 тысяч рублей, на которые больница была оштрафована по суду. После вмешательства минздрава Свердловской области главврач передумал, сообщил «URA.RU» источник в ведомстве.

Речь идет о хирургах Алле Лукиной и Елене Чазовой, во время дежурства которых в 2017 году умер пациент. Хирургов признали виновными в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Чазову суд приговорил к двум годам, Лукину к одному году и 10 месяцам. Врачи своей вины не признали, сейчас они работают в других больницах Нижнего Тагила.

Демидовская больница была оштрафована на 400 тысяч рублей, однако главврач подал апелляцию о взыскании этой суммы с Лукиной и Чазовой. Лишь после вмешательства областного минздрава главврач отказался от иска.

«У больницы к докторам претензий нет», — коротко прокомментировал ситуацию «URA.RU» Сергей Овсяников.

Эксперт, руководитель общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим Стародубцев поддержал врачей. «Я считаю, что судебные дела над медиками обоснованы лишь тогда, когда есть прямой умысел, грубо говоря, врач зарезал пациента из-за того, что это оказался любовник его жены. Во всех же случаях врачебной ошибки должно наказываться юридическое лицо, то есть больница. Убежден, что в 99% случаев, кроме вины врача, есть и вина системы, в которой он работает. Именно то, что сейчас больницы перестали поддерживать своих работников, и стало одной из главных причин, что врачи стали массово увольняться и бастовать», — заявил Стародубцев.

В Демидовской больнице летом 2019 года уволились все хирурги, за ними уволились все хирурги тагильской ЦГБ № 1, и волна пошла по стране.