Два уральских мэра возглавили рейтинг эффективных управленцев

Тюмень и Салехард вошли в тройку лидеров рейтинга эффективности управления в городских округах России. Список составляли эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Несмотря на «турбулентность ситуации в российских городах», Тюмень, Казань и Салехард демонстрируют устойчивость позиции и остались в лидерах. Вице-президент центра политических технологий Ростислав Туровский отметил закономерность ситуации. «В тех городах, где сложилась эффективная система муниципального управления, даже в случае смены главы администрации резких изменений не происходит, бюрократическая машина продолжает работать», — объясняет он. В 2019 году главой Салехарда стал Алексей Титовский, который ранее занимал пост консультанта замгубернатора ЯНАО Александра Мажарова. Главой Тюмени с 2018 года является Руслан Кухарук.
Также эксперты отметили, что одним из факторов, которые позволяют эффективно руководить городом, являются большие финансовые ресурсы. В случае с Салехардом и Тюменью — столицы нефтегазовых регионов.
Также в рейтинг городов попали Ханты-Мансийск (четвертое место, Максим Ряшин), Сургут (12-е место, Вадим Шувалов), Челябинск (20-е место, Наталья Котова), Нижний Тагил (28-е место, Владислав Пинаев), Курган (33-е место, Андрей Потапов), Магнитогорск (41-е место, Сергей Бердников), Екатеринбург (46-е место, Александр Высокинский) и Пермь (70-е место, Дмитрий Самойлов). Составители рейтинга оценивали города по политико-управленческим и социально-экономическим факторам. К последним относились расходы бюджета на дошкольное образование, расходы бюджета на ЖКХ, культуру и другие.
Всего в рейтинг попало 92 города. Среди аутсайдеров по качеству управления оказались Архангельск, Владивосток и Ярославль.