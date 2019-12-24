Пермякам в декабре пообещали дождь

Жителей Перми предупредили о дожде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае пройдет дождь. О неблагоприятных погодных условиях информирует сайт Главного управления МЧС по Пермскому краю. Сообщается, что плохая погода сохранится в ближайшие сутки.

«По востоку Пермского края в отдельных районах сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — информирует МЧС Прикамья.

Переохлажденный дождь в центральных и южных районах Пермского края наблюдался и в минувшие сутки, говорится на сайте ГИС-центра Пермского классического университета. При этом специалисты университета указывают, что в регионе отмечается интенсивность выпадения осадков в виде снега.

«В последующие дни осадки прекратятся и пройдут в основном по северу края», — сообщает ГИС-центр.

«URA.RU» писало, что в ноябре этого года в Перми и крае при минусовой температуре воздуха прошел дождь, из-за чего улицы и дороги города превратились в каток. Погодная аномалия вызвала всплеск обращений пермяков в травмпункты, а власти Перми признали, что оказались не готовы к природным катаклизмам.