Депутат, поссоривший свердловскую власть с прокуратурой, намерен вернуться в Заксобрание

Карапетян запомнился депутатам и прессе многочисленными скандалами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В намеченных на 2021 год выборах депутатов Заксобрания Свердловской области планирует принять участие бывший парламентарий, бизнесмен Армен Карапетян.

Как сообщил «URA.RU» информированный источник, в частных разговорах Карапетян поясняет, что будет выдвигаться от «Справедливой России». Именно от этой партии он избрался в 2016 году.

В феврале 2018 года прокуратура региона вынесла предписание о досрочном прекращении Карапетяном депутатских полномочий. Экс-депутат выплатил 64 тысячи 633 рубля близкому родственнику, работавшему его помощником, когда тот отсутствовал в Екатеринбурге, а официальный отпуск помощнику оформлен не был.

Рассмотрение представления сопровождалось многочисленными скандалами. В ходе одной из внутрипарламентских дискуссий депутат спросил представителя надзорной структуры в Заксобрании Екатерину Шурыгину, есть ли у нее дети. Она ответила, что нет. На это парламентарий отреагировал очередным вопросом: «Надо?». После инцидента Шурыгина написала рапорт начальству, в котором сообщила об оскорблении в ее адрес со стороны Карапетяна.

В мае 2018 года депутаты Заксобрания большинством голосов прекратили полномочия коллеги. Карапетян попытался оспорить законность этого решения в суде, но суд встал на сторону депутатов.

Дозвониться до Армена Карапетяна не удалось. Лидер регионального отделения «СР» пояснил, что у него нет информации о желании Карапетяна принять участие в кампании 2021 года.