Валерий Шелякин владеет квартирой в Черногории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У отстраненного от должности директора Свердловского территориального фонда обязательного медицинского страхования Валерия Шелякина обнаружилась зарубежная недвижимость. Это квартира в Черногории, купленная за 138 тысяч евро. Документ из кадастра недвижимости Республики Черногории оказался в распоряжении редакции «URA.RU».

Как следует из договора купли-продажи, в 2008 году Валерий Шелякин вместе с компаньоном купили квартиру площадью в 45,38 кв. метров за 138 тысяч евро в городе Герцег Нова. По договору купли-продажи Шелякину принадлежит половина квартиры. В пересчете евро по сегодняшнему курсу стоимость недвижимости составляет более 9,6 млн рублей.

Как пояснили в Свердловском ТФОМС, Валерий Шелякин владеет недвижимостью на законных основаниях и криминала в этом факте нет. «Имущество куплено в 2008 году, когда Валерий Шелякин работал в бизнес-структурах», — прокомментировала документ пресс-атташе ТФОМС Елена Денисламова. По ее словам, декларировать зарубежную недвижимость директор фонда не обязан.

Наблюдатели полагают, что появление документа связано с борьбой за должность директора ТФОМС, который по данным 2019 года распоряжается медицинским бюджетом в 59 млрд рублей. Самого Шелякина отстранили от должности 6 декабря, но решение по его дальнейшей судьбе пока не принято. Новых кандидатур на должность не называют, но в медицинской среде допускается промежуточное решение, когда обязанности будет исполнять заместитель.

Скан договора купли-продажи квартиры Читатели «URA.RU»