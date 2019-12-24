Медицинский профсоюз проверил скандальную больницу на Урале

Эти простыни в прачечной ЦРБ, по словам участников профсоюза, принесли из морга Фото: Екатерина Петрова, ВК

В ЦРБ города Богдановича (Свердловская область), где вызревает новая «горячая точка» свердловской медицины, побывала заместитель председателя федерального профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина. Об этом рассказал «URA.RU» замруководителя профсоюзной ячейки в ЦРБ Владимир Гаврилов.

«В нашей больнице в ячейку входят 12 человек — это работники пищеблока и прачечной. Я сам работаю в больнице слесарем по оборудованию. Медики задают вопросы, но присоединиться боятся из-за руководства», — рассказал «URA.RU» Владимир Гаврилов.

По словам Гаврилова, Тарабрина осмотрела больницу, пообщалась с людьми, но главврача увидеть так и не смогла.

Ранее представители профсоюза сделали заявление, что в этой больнице в отделениях для больных после обработки используется белье из-под покойников из морга. Кроме того, Гаврилов вступил в стычку с главврачом в ее кабинете, когда записывал на диктофон их разговор. Он, зафиксировав травмы, подал заявление в полицию, главврач подала встречное.

«Главный врач делает все необходимое для развития данной больницы. Мы в курсе всех тех процессов, которые происходят вокруг больницы. По каждому из заявлений проводится проверка. Проверки по результатам не имели подтверждения об информации, которая вбрасывается в СМИ. Более того, главный врач активно подает в суды на размещение этой информации, и уже даже эти суды выигрывает. Мы регулярно туда выезжаем, в курсе той информационной ситуации, которая складывается вокруг больницы, но она зачастую не имеет реальных подтверждений под собой», — прокомментировал ситуацию «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.