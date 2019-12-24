На Урале вынесен приговор полицейскому начальнику за крышевание мигрантов

Сотрудница ОВД поставляла мигрантов на стройки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник отдела миграции ОВД города Серова (Свердловская область) осуждена за крышевание мигрантов. О приговоре сообщили «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области.

«Начальник отдела миграции ОВД „Серовский“ Татьяна Казакова признана виновной по статьям „организация незаконной миграции“, „злоупотребление должностными полномочиями“ и „подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранных граждан“. Казакова приговорена к четырем годам колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Также осужден подельник Казаковой, предприниматель Саяр Азиз оглы Ахундов. Он получил по статье «подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями» три года колонии общего режима и штраф 120 тысяч рублей.

По версии следствия, Ахундов при помощи Казаковой подыскивал мигрантов для работы на стройках без оформления документов. Они успели в августе 2018 года организовать незаконное пребывание в России 13 иностранных граждан.

«Выявили и изобличили должностное лицо, о котором идет речь, сотрудники полиции из уголовного розыска ОВД Серова вместе с коллегами из ФСБ. Уволили женщину еще 22 октября 2018 года по отрицательным мотивам. Собранные тогда материалы были направлены в СК, который довел дело до приговора. Из числа руководителей ОВД Серова никто не наказан за свою подчиненную, так как преступление было выявлено собственными силами», — заявил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.