В ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения склада с «автомобильной» водкой. Цех по производству суррогата накрыли в Екатеринбурге во время совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областного полицейского главка.
«Следственной частью ГСУ возбуждено уголовное дело по статье „производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной алкогольной продукции“. Общее количество изъятого суррогата, разлитого по бутылкам емкостью от 0,5 до 1 литра, превышает 26 400 штук. Общий объем „паленки“ составляет свыше 14095,9 литра», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
По словам Горелых, среди предновогодних «сюрпризов» есть водка с названиями Lambordghini, Porshe, Mercedes-Benz, BMW, Lada Sedan. «В реальности таких наименований даже не существует. Это своего рода маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но красивым внешне и необычным товаром», — добавил Горелых.
Задержаны четверо бутлегеров, ущерб от несанкционированной реализации фальсификата составляет миллионы рублей. Летом «URA.RU» сообщало о другом складе с «автомобильной» водкой, обнаруженном микрорайоне «Уралмаш» в Екатеринбурге.