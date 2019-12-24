Некоторых россиян могут освободить от подоходного налога Фото: Илья Московец © URA.RU

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Сегодня 24 декабря, вторник. И вот главные новости к этому часу:

Некоторых россиян хотят освободить от подоходного налога. В Госдуме назвали размер зарплаты, позволяющий жителям страны не платить НДФЛ.

В России изменятся правила проведения экзаменов на водительские права. Автоэксперты уже объяснили, к чему приведут нововведения.

Владимир Путин назвал расцвет бандитизма в Чечне в 90-е годы «общей виной России». Глава РФ общался на эту тему с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым и выяснил, почему в регионе «жить по-другому было невозможно».

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против закона о домашнем насилии. Кадыров считает, что инициатива может превратить Россию в Европу, где выходят замуж за собак и покойников.

В России у домашних и уличных животных нашли опасное для жизни человека заболевание. Как оказалось, на Урале им уже заражены 30% собак. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, как распространяется смертельный вирус.

Телеведущий Иван Ургант пошутил над поклонниками «Уральских пельменей». Он рассказал, почему зрители перестанут смеяться над шутками юмористов.