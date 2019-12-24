На Урале впервые реконструируют мемориальный комплекс с памятником Эрнста Неизвестного

Реконструкция начнется в 2020 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге будет реконструирован Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий: в 2020 году планируется благоустроить его территорию, рассматривается возможность обновления памятных плит. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в ходе встречи с главными редакторами СМИ Свердловской области.

«В Свердловской области все чаще проходят мероприятия международного уровня, и важно, чтобы гости региона и города видели, как в России относятся к памяти», — заявил Сергей Бидонько. Он уточнил, что у него есть и личное отношение к этому комплексу: здесь похоронен его прадед.

Мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий под Екатеринбургом был открыт 26 октября 1996 года. На памятных плитах размещены имена 18 тысяч 475 человек. В 2017 году на территории комплекса был установлен монумент скульптора Эрнста Неизвестного «Маски скорби. Европа — Азия».