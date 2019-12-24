Владимир Боликов работает в мэрии Екатеринбурга с 2013 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский объявил строгий выговор вице-мэру по вопросам товарного рынка Владимиру Боликову. Как рассказал сам Высокинский «URA.RU», причиной этого стал срыв принятия положения о нестационарной торговле, из-за которого руководству администрации в следующем году может грозить прокурорская проверка.

«Сегодня выписал Боликову строгий выговор. К сожалению», — сказал Высокинский. Что касается персональной ответственности мэра за непринятие документа в срок, он заявил, что «есть курирующие заместители и курирующие службы». «Это [срыв принятия положения] политические спекуляции», — заключил глава города.

Как писало «URA.RU», городская дума Екатеринбурга не успела до конца года принять положение об условиях нестационарной торговли. Необходимость утверждения положения до 1 января связана с требованиями законодательства: правительство региона приняло соответствующее положение в марте этого года, и соответственно, городские нормы нужно было привести в соответствие областным.

По информации источников агентства, депутаты гордумы не стали собираться на внеочередное заседание 24 декабря из-за отказа Высокинского увольнять Боликова (формальная причина — окончание плановой работы думы и отпуск у большинства депутатов). «URA.RU» писало, что вице-мэр по торговле подвергнется наказанию.