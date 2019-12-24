Экс-полицейский УМВД Екатеринбурга, «сливший» генерала, сдал алкомафию и нечестных похоронщиков

Сотрудники свердловского УФСБ давно ждали подход УВД Екатеринбурга. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник УЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу Эдуард Воронин, чья сделка со следствием вылилась в показания на его бывшего начальника генерала Игоря Трифонова, сделал еще ряд громких заявлений. Как стало известно «URA.RU», находящийся под следствием силовик раскрыл схему коррупционных связей на «черном» рынке контрафактного алкоголя и похоронного бизнеса.

«Воронин раскрыл всех информаторов в полиции и суммы, которые считались абонентской платой за предоставление информации о покойниках, на родственниках которых можно заработать. Указал и получателей траншей в кабинетах УМВД Екатеринбурга. Кроме того, были раскрыты сведения о том, кто и как зарабатывал на продаже конфискованного алкоголя. В пример приводились события, относящиеся к 2015 году когда были арестованы братья-талыши Ганбаровы. В частности, только у них была изъято большое количество контрафактной водки, львиная доля которой была перепродана», — говорит источник «URA.RU». По его словам, все события относились к 2015 году, когда в Екатеринбурге были войны похоронных компаний, боровшихся за клиентов.

Источник в силовой среде уточняет, что Эдуард Воронин и раньше сотрудничал с отделом «М» (подразделение, занимающееся силовиками) свердловского УФСБ, но после ареста за взятку, полученную за возврат конфискованных игровых автоматов, стал работать ради облегчения своей участи. Ранее «URA.RU» сообщало, что бывший полицейский обвинил своего тогдашнего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова в получении взятки за возбуждение уголовного дела.

В 4-м следственном управлении СКР комментировать сделку Воронина со следствием отказались.