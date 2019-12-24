Уральский бизнесмен поддержал редкую для России спортивную традицию

Андрей Симановский решил помочь российской шахматистке в борьбе за важный титул Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская компания «Сима-ленд», которую возглавляет уральский предприниматель Андрей Симановский, стала партнером международного турнира по шахматам, а также спонсором шахматистки Александры Горячкиной. Об этом заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

«Крупная екатеринбургская компания „Сима-ленд“ стала партнером турнира претендентов, который впервые будет организован в Екатеринбурге. Такого масштабного международного события по шахматам там никогда не было. И она же стала партнером Александры [Горячкиной] в подготовке к матчу на первенстве мира и в проведении этого матча», — рассказал Глуховский на встрече с журналистами.

По словам исполнительного директора Федерации шахмат России, традиция персонального спонсорства в шахматах появилась не так давно. Как отмечает Глуховский, персональные спонсоры есть у всех шахматистов первой десятки, а «в женских шахматах эта традиция только зарождается, и одним из пионеров этой традиции стала Александра Горячкина».

Горячкина, которая сейчас проживает в Салехарде, является международным гроссмейстером, чемпионкой мира и Европы в составе сборной России, а также победительницей турнира претенденток. Как сообщает ТАСС, в январе 2020 года она сразится в матче за звание чемпионки мира по шахматам с действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Российские спортсменки не получали мировой титул с 2008 года, когда обладательницей такого звания стала Александра Костенюк.